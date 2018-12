POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht in der Sandbachstraße

Osnabrück (ots) - In der Sandbachstraße stieß ein Unbekannter am Donnerstagmorgen (zwischen 09.30 und 09.50 Uhr) gegen einen weißen Nissan Qashqai und verursachte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Anschließend hinterließ er an dem auf einem Parkstreifen stehenden Auto vermutlich eine Nachricht, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Die Nachricht erreichte die Geschädigte jedoch nicht. Die Polizei bittet daher Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

