POL-ME: Schwarzes Motorrad Triumph Explorer entwendet - Ratingen - 1811132

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 22.11.2018, in der Zeit zwischen 07:15 - 19:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage an der Peter-Polheim-Straße in Ratingen-Ost ein schwarzes Motorrad Triumph Explorer. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und daraus das mit einem Lenkradschloss gesicherte Kraftrad entwenden konnten, ist noch nicht geklärt. Der Wert des eineinhalb Jahre alten Motorrads mit ME-Städtekennung wird mit rund 16.500,- Euro beziffert. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich an dem Zweirad ein montiertes Topcase. Die Polizei hat das Motorrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Triumph nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

