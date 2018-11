POL-ME: Wohnungseinbrecher festgenommen - Wülfrath - 1811130

Wohnungseinbrecher festgenommen - Wülfrath - 1811130 Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - Am Donnerstag, dem 22.11.2018, gegen 19:15 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei, dass an einem Haus auf dem Lärchenweg das rote Licht einer Alarmanlage blinkte. Die ersten am Tatort eintreffenden Polizeibeamten entdeckten an dem Haus eine eingeschlagene Fensterscheibe. Weiterhin stellten sie fest, dass die Räume des Hauses augenscheinlich durchsucht worden waren. Weitere Polizeibeamte sahen im Rahmen der Fahndung zwei Personen, die über den Ahornweg rannten. Als diese kontrolliert werden sollten, sprangen sie in einen schwarzen BMW, der dann fluchtartig davonfuhr. Der BMW fuhr über die Eichenstraße und bog bei Rotlicht zeigender Ampelanlage nach rechts in die Mettmanner Straße ab und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, wodurch der begegnende Verkehr auf der Mettmanner Str. gefährdet wurde. Im weiteren Verlauf kam es dann auf der Kreuzung Mettmanner Straße/Velberter Straße zu einem Zusammenstoß mit einem 69jährigen Wülfrather, der mit seinem Pkw Mitsubishi von der Velberter Straße kommend bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Unbeeindruckt vom Verkehrsunfall setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt zunächst fort, hielt aber dann nach kurzer Strecke am rechten Fahrbahnrand an. Drei Personen verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Hubschraubers und von Diensthunden konnten letztendlich zwei der drei Flüchtigen festgenommen werden. Bei ihnen konnte Tatwerkzeug und Beweismaterial sichergestellt werden. Die beiden Festgenommenen wurden der Kriminalpolizei übergeben. Der BMW, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, wurde beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Der 69jährige Wülfrather blieb dabei unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

