POL-OS: Bad Essen - Einbruch im Wehrendorfer Gewerbegebiet

Bad Essen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße Papenbreede. In der Firma für Dichtstoffe hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten in die Büroräume, wo sie Schreibtische und Schränke durchsuchten und Bargeld entwendeten. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

