POL-OS: Belm: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Belm (ots) - Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Samstagabend auf dem Power Weg schwer verunglückt. Der Hunteburger war gegen 18.10 Uhr mit seiner Maschine in Richtung Belm unterwegs, als er in einer Rechtskurve im Bereich der Venner Egge vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann stürzte mir seinem Bike, prallte gegen einen entgegenkommenden Fiat 500X und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Die 39 Jahre alte Autofahrerin aus dem Bereich Stemwede kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

