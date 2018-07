POL-OS: Hasbergen: Einbrecher erbeuteten Getränke

Hasbergen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag an der Rheiner Landstraße in das Gartenhäuschen hinter dem asiatischen Schnellrestaurant ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt in das Objekt und nahmen zwei Kartons des Energy-Drinks Red Bull sowie drei Kartons der chinesischen Biersorte Tsingtao mit. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

