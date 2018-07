POL-OS: Osnabrück - Pedelec in Voxtrup gestohlen

Osnabrück (ots) - Von dem Fahrradstand einer Tennisanlage an der Düstruper Straße, stahlen Unbekannte am Donnerstagabend ein mattschwarzes Herrenrad des Herstellers Specialized, Modell Turbo FLR 25. Das 28-Zoll-Rad wurde gegen 19.30 Uhr verschlossen dort abgestellt. In der Zeit bis 22 Uhr machten sich die Täter an dem Schloss zu schaffen und nahmen das Zweirad und den daran angeschlossenen Fahrradhelm mit. Auffällig an dem Diebesgut ist eine als Aufkleber angebrachte Deutschlandfahne auf der Mittelstange. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

