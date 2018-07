POL-OS: Hasbergen: Autofahrer wurde schwer verletzt

Hasbergen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Tecklenburger Straße zog sich ein 71-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen schwere Verletzungen zu. Der Senior war gegen 07.40 Uhr mit einem Mercedes in Richtung Hasbergen-Gaste unterwegs, als er kurz hinter der Einmündung zum Krelkauer Weg aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen zwei auf dem Fußweg stehende Mülltonnen fuhr. Danach geriet das Auto wieder auf die Straße, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß dort zunächst gegen eine Straßenlaterne und danach gegen einen hölzernen Unterstand eines Privatgrundstücks. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes hatte nur noch Schrottwert und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzte den Schaden am Auto, an der Laterne und am demolierten Holzunterstand auf mindestens 10.000 Euro.

