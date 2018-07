POL-OS: Melle - Unfallflucht durch Radfahrer

Melle (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 13.45/ 14 Uhr ein Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 51-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt, der andere Beteiligte, ca. 16 Jahre alt, flüchtete. Der unbekannte Jugendliche befuhr den Radweg aus Richtung Else-Allee kommend in Richtung ZOB. Er "schnitt" die Kurve und kollidierte mit dem von rechts kommenden 51-jährigen Radfahrer, der den Radweg aus Richtung Weststraße befuhr. Der Jugendliche soll schwarze kurze Haare haben, er trug ein lila T-Shirt und eine kurze Hose. Er war an der linken Hand und am rechten Ellbogengelenk verletzt. Eine noch unbekannte Frau soll diesen Unfall beobachtet haben und könnte ggfs. weitere Angaben machen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Melle unter 05422 92060134 entgegen.

