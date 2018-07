POL-OS: Bad Essen - Einbrecher unterwegs

Bad Essen (ots) - In der Nacht zu Freitag waren Einbrecher in Bad Essen unterwegs. Mehrere Tatorte wurden der Polizei Bohmte gemeldet. Im Gräfin-Else-Weg gelangten unbekannte Täter in die Räume der Sozialstation/Tagespflege. Dort brachen sie die Türen auf und entwendeten Bargeld. Ein weiterer Tatort liegt am Ludwigsweg. Unbekannte drangen in das dortige Hotel ein und brachen Büroräume auf. Ob sie Beute machen konnten, stand bei Anzeigeerstattung noch nicht fest. In unmittelbarer Nähe des Hotels, Am Freibad, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum Verwaltungstrakt des dortigen Altenzentrums auf und stiegen in das Gebäude ein. Auch hier liegen über Diebesgut noch keine Angaben vor. Die Polizei Bohmte hofft zu den Einbrüchen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Anrufe werden unter 05471 9710 entgegengenommen.

