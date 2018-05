POL-OS: Bohmte - Baustellenmaterial entwendet

Bohmte (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag an der Bremer Straße diverses Baustellenmaterial, u.a. Warnleuchten, Verkehrsschilder, Absturzsicherungen. Das Absperrmaterial dürfte mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

