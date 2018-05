POL-OS: Osnabrück - Neuwagen aufgebrochen

Osnabrück (ots) - An der Sutthauser Straße, auf dem Firmengelände eines Autohandels, wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere hochwertige BMW aufgebrochen. Aus den auf einem gesonderten Parkplatz abgestellten Fahrzeugen entwendeten die unbekannten Täter Lenkräder und Multimedia-Elemente. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115.

