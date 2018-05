POL-OS: Hagen aTW - Einbruch in Wohnhaus

Hagen aTW (ots) - Am Mittwochmorgen brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Lengericher Straße ein. Zwischen 11.15 Uhr und 11.25 Uhr wurden die Bewohner in ihrem Vorgarten von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Später stellte man fest, dass in dieser Zeit in das Wohnhaus eingebrochen wurde. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Bewohner beschrieben den Unbekannten als einen südländisch aussehenden, schlanken Mann mit einer schwarzen Lederjacke. Er soll gebrochen deutsch gesprochen und sie nach Arbeit gefragt haben. Hinweise nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401-879500 entgegen.

