POL-OS: Hagen a.T.W. Verkehrsunfall auf der Iburger Straße

Hagen a.T.W (ots) - Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der Iburger Straße ereignete. Der Fahrer eines Ford Fiesta war gegen 13.10 Uhr in Richtung Bad Iburg unterwegs und überholte kurz hinter dem Ortsausgang einen Lkw. Das übersah offensichtlich die Fahrerin eines VW Touran und bog in diesem Moment von der Straße Im Brook auf die Iburger Straße in Richtung Hagen ab. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Ford. Dessen 20-jähriger Fahrer und die 23 Jahre alte Unfallverursacherin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten medizinisch versorgt werden. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Iburger Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell