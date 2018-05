POL-OS: Hilter - Schwerer Unfall auf der Holter Straße

Hilter (ots) - Gegen 17.50 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Unfall auf der Holter Straße. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war aus Uphöfen kommend in Richtung Holte unterwegs. Beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve stürzte er (ohne Fremdverschulden) auf die rechte Seite und rutschte mit seinem Motorrad nach links in die Doppelleitplanke, wo er eingeklemmt wurde. Schwer verletzt mußte der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1000 Euro.

