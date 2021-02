Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 21.02.2021

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfälle mit Verletzten ++ Trunkenheitsfahrten ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Bedrohung von Polizeibeamten ++ Einbruch in Pkw ++ Einbruchversuche in Kellerräume ++ Corona-Verstöße ++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weener - Am Samstag sind die Beamten gegen 22:30 Uhr auf einen Mofa-Fahrer aufmerksam geworden, der etwas schnell auf der B 436 von Leer in Richtung Weener unterwegs gewesen ist. Eine Überprüfung des Mofas ergab, dass diese mindestens eine Geschwindigkeit von 50 km/h fahren kann. Für so ein Gefährt hat der 17-jährige Fahrer aus Weener keinen Führerschein und musste die Fahrt beenden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Um kurz nach 01:00 Uhr haben die Beamten dann am Sonntag einen Pkw in der Graf-Ulrich-Str. kontrolliert. Dabei haben sie festgestellt, dass der 35-jährige Weeneraner ebenfalls keinen Führerschein hat. Auch hier wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Moormerland - Am Sonntagmorgen wurden die Anwohner eines Hauses in der Westerwieke gegen 05:00 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Ein 19-jähriger aus Moormerland befuhr die Boekzeteler Str. in Richtung Westerwieke und überquerte den dortigen Kreuzungsbereich direkt auf eine Hofeinfahrt. Hier kollidierte er mit einem dort geparkten Pkw und schob diesen gegen die Hauswand. Der Fahrer verletzte sich hierbei schwer. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Ein erster Test ergab bei dem 19-jährigen einen Alkoholwert von 1,89 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Uplengen - Gegen 16:20 Uhr am Samstag befuhr ein 84-jähriger aus Detern mit seinem Pkw die Jübberder Str. in Richtung Augustfehn. Er wollte in die Höbenstr. einbiegen und schätzte die Geschwindigkeit eines 50-jährigen aus Firrel, der mit seinem Fahrrad in Richtung Remels unterwegs war, offensichtlich falsch ein. Der Radfahrer musste dem einbiegenden Pkw ausweichen und landete bei diesem Manöver in einem Graben. Hierdurch verletzte er sich leicht und wurde noch vor Ort ärztlich versorgt. Schaden ist lediglich an dem Fahrrad entstanden.

Trunkenheitsfahrten

Weener - Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten am Samstag einen Pkw in der Straße 'Gasthuslohne'. Ein Test bei dem 45-jährigen Fahrer aus Weener ergab einen Alkoholwert von 0,54 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Jemgum - An der Anschlussstelle Jemgum wurde am Sonntag gegen 02:45 Uhr ein Pkw von der A 31 gelotst, der in Richtung Oldenburg unterwegs war. Die anschließend durchgeführte Kontrolle ergab, dass der 39-jährige Fahrer aus Edewecht unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am Samstag wurde ein Pkw gegen 12:00 Uhr in der Heisfelder Str. kontrolliert. Bei dem 51-jährigen Leeraner wurde eine Beeinflussung durch Kokain festgestellt.

Um ca. 16:00 Uhr wurde eine 21-jährige aus Aurich in der Straße 'Am Emsdeich' überprüft, die ebenfalls mit einem Pkw unterwegs war. Bei ihr wurde ein Konsum von Amphetaminen festgestellt.

Brinkum - Zur gleichen Zeit haben Beamte einen Pkw in der 'Neue Str.' kontrolliert. Mit diesem ist ein 22-jähriger aus Moormerland gefahren, obwohl er keinen Führerschein hat und ebenfalls zuvor Amphetamine zu sich genommen hatte.

Weener - Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Weeneraner die Floorenstr., obwohl er Kokain konsumiert hatte.

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren eingeleitet.

Bedrohung von Polizeibeamten

Westoverledingen - Am Samstag hat eine männliche Person zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr erst auf dem Parkplatz eines Discounters in der Königsstr. und anschließend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heidestr. rumgepöbelt, Passanten beleidigt und bedroht. Mit Eintreffen der Beamten fing der 23-jährige Leeraner an, diese massiv zu beleidigen und zu bedrohen. Bei einer Durchsuchung konnten bei dem Verursacher Messer und ein Bambusstock aufgefunden und sichergestellt werden. Einem Platzverweis kam der 23-jährige nach. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Einbruch in Pkw

Bunde - In dem Zeitraum von 16:10 Uhr bis 16:25 Uhr wurde am Samstag ein geparkter Pkw angegangen und das Laptop von dem Beifahrersitz entwendet. Die Tat hat sich auf einem Parkplatz in der Neuschanzer Str. ereignet. Hinweise bitte an die Polizei in Leer oder Weener.

Einbruchversuche in Kellerräume - Zeugen gesucht!!!

Emden - Zwischen Freitag, 20.02.2021, 11:00 Uhr und Samstag, 21.02.2021, 17:00 Uhr, verschafft sich die bislang unbekannte Täterschaft durch gewaltsames Öffnen einer Eingangstür des Mehrparteienhauses in der Hermann-Allmers-Str. Zutritt zum Kellerbereich und öffnet in diesem wiederum gewaltsam die Türen zweier Kellerräume. Mindestens einer der Kellerräume wird dabei durchsucht. Es wird kein Diebesgut erlangt.

Zwischen Montag, 15.02.2021, 18:00 Uhr und Samstag, 21.02.2021, 18:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in der Auricher Str. zunächst in den Kellerbereich des Mehrparteienhauses und entfernten dort gewaltsam das Vorhängeschloss einer Kellertür. Mehrere Schränke und Kartons wurden durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde.

Corona-Verstöße

Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag hat es diverse Einsätze bzgl. der Einhaltung von Corona-Regeln gegeben. Im Landkreis Leer hat es einige Feiern gegeben. Weiterhin sind immer wieder Verstöße in Verbindung mit dem Fahren in Pkw festzustellen. In allen Fällen wurden die Vorgaben zum Tragen eines MNS, zur Abstandsregelung und zum Besuch haushaltsfremder Personen missachtet. Die verursachende Altersgruppe erstreckt sich von 18 - 53 Jahren. Es wurden 13 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und 1 Verstoß gegen die behördlich angeordnete Quarantäne. Hier hat eine 18-jährige Leeranerin die Wohnung verlassen, um einer Party bei Freunden beizuwohnen.

Im Stadtgebiet Emden kam es zu Einsätzen bei zwei Feiern. Die Verstöße waren identisch und die betroffenen Personen waren in der Altersgruppe 34 - 61 Jahre. Insgesamt wurde durch die Beamten in Emden 13 Ordungswidrigkeiten aufgenommen.

