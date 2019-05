Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Übergabe und Vorstellung eines neuen vollelektrischen Opel Ampera-e in der Ausführung eines Funkstreifenwagens für den Einsatz- und Streifendienst in Leer

PI Leer/Emden (ots)

Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern zur Übergabe und Vorstellung eines neuen vollelektrischen Opel Ampera-e in der Ausführung eines Funkstreifenwagens für den Einsatz- und Streifendienst in Leer:

Der Fuhrpark der Polizeiinspektion Leer/Emden wird um ein weiteres vollelektrisches Kraftfahrzeug erweitert. Ab dem 10.05.2019 wird ein Opel Ampera-e als Funkstreifenwagen für den Einsatz- und Streifendienst in Leer eingesetzt.

In der Ausführung eines voll ausgestatteten Funkstreifenwagens ist dieser elektrisch betriebene Opel Ampera-e niedersachsenweit das erste eingesetzte Fahrzeug.

Am Freitag, den 10. Mai 2019 um 10:00 Uhr findet die Übergabe des Opel Ampera-e durch die Polizeidirektion Osnabrück in der Polizeiinspektion Leer/Emden, Am Hafenkopf 2 in 26789 Leer statt.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Nach einer theoretischen Vorstellung folgt eine praktische Darstellung und Vorführung des neuen Einsatzmittels. Um Voranmeldung unter der unten angegebenen Erreichbarkeit wird gebeten.

Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden:

Leer - 0491 - 97690104 0491 - 97690114

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

