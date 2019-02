Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Kontrollaktion zum Thema Drogenerkennung im Straßenverkehr ++

PI Leer/Emden (ots)

Am gestrigen Tag fand in Leer an der Emsstraße in Höhe der Jann-Berghaus-Brücke eine Kontrollaktion zum Thema "Drogenerkennung im Straßenverkehr" statt. Kräfte der Polizei Leer kontrollierten auf einem Parkplatz neben der Jann-Berghaus-Brücke im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr insgesamt 55 Fahrzeuge, darunter 62 Personen. Ziel dieser Kontrolle war die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen und eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel zu erkennen.

Die Beamten stellten bei einem 26-jährigen aus Jemgum Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung durch Cannabis fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte bei dem 26-jährigen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt. Bei einem weiteren Verkehrsteilnehmer stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Kontrollen führten auch zum Feststellen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten. Neben Gurtverstößen oder das Nichtmitführen des Führerscheines musste die Polizei leider auch in einigen Fällen die unzureichende Sicherung von Kindern im Fahrzeug bemängeln.

"Die durchgeführten Kontrollmaßnahmen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Es wurden zwei Strafverfahren und mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen die betroffenen Personen eingeleitet", erklärte der Einsatzleiter der Kontrollaktion.

Die Kontrolle sorgte bei den überprüften Verkehrsteilnehmern auch für eine Sensibilisierung des Themas "Drogen im Straßenverkehr". In Gesprächen zeigten die Beamten auf, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss keine Bagatelle ist, sondern schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Auch zukünftig werden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden Schwerpunktkontrollen zum Thema "Drogen im Straßenverkehr" durchgeführt.

