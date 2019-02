Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Brand einer Werkstatthalle++

Westoverledingen - Brand einer Werkstatthalle Westoverledingen - Am heutigen Tage kam es in einer als Werkstatt genutzten Halle in der Straße Am Pad gegen 12:00 Uhr zu einem Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr versuchten der 50-jährige Hallenbesitzer und zwei weitere Männer (48 und 49 Jahre alt) den Brand zunächst selbstständig zu löschen. Hierbei wurden sie leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der 50-jährige zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 50 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet ein auf einer Hebebühne befindlicher Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch die Hitzeentwicklung kam es im Weiteren auch zu einem Gebäudeschaden. Dieser wird auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Polizeiinspektion Leer/Emden

