POL-LER: Aktuelle Pressemitteilung am 04.05.2018

Leer/Emden (ots) - ++ Gebäudebrand in Ostrhauderfehn ++ Erneuter Exhibitionist in Leer

Ostrhauderfehn - Gebäudebrand

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, melden Anwohner und Passanten den Brand eines älteren Fehnhauses in der 1. Südwieke. Zunächst dringt erheblicher Qualm aus dem im Jahr 1925 errichteten Gebäude. Schon kurze Zeit später steht dann der komplette hintere Teil des kleinen Einfamilienhauses in Brand. Die beiden Bewohner, ein 47-jähriger Mann und eine ebenfalls 47-jährige Frau, können sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehren aus Langholt, Ostrhauderfehn und Westrhauderfehn bekämpfen das Feuer mit ca. 50 Kameraden bis Mitternacht. Dann wird das erfolgreiche Ablöschen des Brandes gemeldet. Das Fehnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der eingetretene Gebäudeschaden wird aktuell auf ca. 100.000,- Euro beziffert. Einer der Bewohner wird beim Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, geringfügig verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leer - Erneute exhibitionistische Handlung in Leer

Am frühen Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, werden im Evenburger Park erneut zwei Frauen von einem Exhibitionisten belästigt. Die beiden Joggerinnen (43/47) nähern sich einem an einem Baum stehenden Mann. Dieser zeigt sich den Opfern schließlich mit entblößtem Geschlechtsteil. Dabei manipuliert er mit einer Hand während er in der anderen ein Handy hält. Die Frauen informieren unverzüglich die Polizei, während sich auch dieser Täter mit einem alten Damenrad vom Tatort in Richtung Papenburger Straße entfernt. Trotz umfänglicher Beschreibung des Täters: ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Gestalt, 160 bis 170 cm groß, arabische Erscheinung, kurze schwarze volle Haare, dunkle Bekleidung, kann dieser im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

