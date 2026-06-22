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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkaufsautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

In der Sonntagnacht zwischen 01:05 Uhr und 01:17 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten an der Kanalstraße in Lathen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten daraus Münzgeld im Wert von etwa 200 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizeistation Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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