Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Strampel" - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.05.2026, 09:00 Uhr, bis Samstag, 09.05.2026, 09:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Strampel" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau hatte ihren schwarzen Skoda Fabia in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 4 abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Skoda und verursachte einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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