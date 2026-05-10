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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht in der Kolpingstraße - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Gestern gegen 10:30 Uhr kam es in der Kolpingstraße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Iveco-Transporter die Kolpingstraße. Zeitgleich war ein weißer Fiat Ducato auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 12 kollidierten die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung entfernte sich der Fahrer des Fiat Ducato unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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