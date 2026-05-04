Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Lagerhalle - Täter entwenden Hartmetalle im Wert von rund 100.000 Euro

Werlte (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 30.04.2026, 20:00 Uhr, und Sonntag, dem 03.05.2026, 13:00 Uhr, kam es an der Straße "Am Zirkel" in Werlte zu einem Einbruch in eine Lagerhalle einer Produktionsfirma.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten sie eine größere Menge hochwertiger Hartmetalle. Aufgrund der Menge musste das Diebesgut im Wert von etwa 100.000 Euro verladen und abtransportiert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell