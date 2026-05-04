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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der B70 - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Sonntag, den 03.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr auf der B70 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B70 aus Richtung Geeste kommend in Richtung Haren und nutzte die Abfahrt Schullendamm. Im Bereich der Rechtskurve des Abbiegestreifens kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr der Pkw die Berme, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich im Bereich der Auffahrt in Richtung Haren zum Stillstand.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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