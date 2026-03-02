PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht auf der B70 zwischen Meppen und Lingen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag gegen 10:45 Uhr kam es auf der B70 zwischen Meppen und Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 84-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia befuhr die Bundesstraße aus Richtung Meppen in Fahrtrichtung Lingen und befand sich bereits im Überholvorgang, als ein vorausfahrendes Fahrzeug ebenfalls zum Überholen ausscherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 84-Jährige nach links in den Grünstreifen ausweichen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten.

Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw-Fahrer beobachtete den Vorfall und hielt an, um sich nach dem Wohlergehen des 84-Jährigen zu erkundigen. Seine Personalien sind jedoch nicht bekannt. Die Polizei Meppen bittet insbesondere den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

