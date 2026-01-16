POL-EL: Sögel - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Mittwoch in der zeit von 10:10 Uhr bis 11:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz Am Wall Süd zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Ford Focus mit ADAC-Aufschrift. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter ...

mehr