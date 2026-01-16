Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Sögel (ots)
Am Mittwoch in der Zeit von 07:45 Uhr bis 14:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Schule an der Clemens-August-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Mitsubishi Space Star. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
