Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Am Mittwoch in der zeit von 10:10 Uhr bis 11:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz Am Wall Süd zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Ford Focus mit ADAC-Aufschrift. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
