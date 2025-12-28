PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus an der Dalumer Straße

Lingen (ots)

In der Zeit von Freitag, 26. Dezember 2025, 05:00 Uhr, bis Samstag, 27. Dezember 2025, 11:00 Uhr, kam es in Lingen an der Dalumer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten die Garage sowie sämtliche Etagen des Wohnhauses und entwendeten diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das Grundstück befindet sich in Ortsrandlage des Ortsteils Altenlingen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

