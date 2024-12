POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - Am Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein verschlossenes Herrenfahrrad des Herstellers "Alu City Star" in der Farbe Silber. Das Rad war zur Tatzeit zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich des Ziegenbrunnes in 48465 Schüttorf abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922- 77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr