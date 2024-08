Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr befuhr der Fahrer eines BMW die Friedlandstraße in Richtung Gartenstraße in Papenburg. Etwa in Höhe der Kantstraße musste der BMW-Fahrer einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte der BMW mit der vorderen rechten Felge den dortigen Bordstein und wurde beschädigt. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

