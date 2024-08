Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es an einer Kreuzung an der Straße Möllerskamp in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines grauen Pkw die Straße Möllerskamp in Richtung Deegfelderweg. An der dortigen Kreuzung übersah sie eine von links kommende Radfahrerin, die die Straße Am Ems-Vechte-Kanal in Richtung Nordfriedhof befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des grauen Pkw setzte ihre Fahrt unvermittelt fort. Die unbekannte Fahrerin soll graue Haare haben und trug ein blau weiß gestreiftes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell