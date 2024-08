Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Scheibe eines Volvos eingeschlagen - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

Am Mittwoch um 17.45 Uhr, wurde an der Kiesgrube in der Straße "Im Kettel" Itterbeck, die Seitenscheibe der Fahrertür eines abgestellten grauen Volvos beschädigt. Zu dem Tatzeitpunkt habe sich eine Gruppe männlicher Jugendlicher in der Nähe des Fahrzeuges aufgehalten. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

