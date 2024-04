Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis - Zukunftstag bei der Polizei

Landkreis (ots)

Am 25. April 2024 öffnete die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim erneut ihre Türen für den Zukunftstag. Insgesamt 200 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis neun bekamen an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Polizeiarbeit kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Heidi Herpel, Koordinatorin für das Tagesprogramm, betonte: "Der Zukunftstag ist für die Polizei von entscheidender Bedeutung, da wir junge Menschen frühzeitig für die vielfältigen Aufgabenbereiche begeistern können!" Die Schülerinnen und Schüler waren zu Gast an den verschiedenen Standorten der Polizeiinspektion, darunter auch bei der Autobahnpolizei sowie der Wasserschutzpolizei, um dort hautnah die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizei kennenzulernen. Zum Standort Lingen kamen im Rahmen des Zukunftstages rund 60 Schülerinnen und Schüler zusammen. Von der Besichtigung der Wache bis hin zur Kriminaltechnik konnten die Teilnehmenden den Beamtinnen und Beamten über die Schulter schauen und ihre Fragen stellen. Eine Neuheit im diesjährigen Programm des Zukunftstages war das Selbstverteidigungstraining. Hier hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, grundlegende Techniken der Selbstverteidigung zu erlernen, um selbstbewusster und sicherer durch den Alltag zu gehen. Auch in diesem Jahr gab es als Highlight wieder eine spektakuläre Vorführung der Diensthundeführer und Diensthundeführerinnen mit ihren vierbeinigen Kollegen. Besonders erfreulich war das große Interesse der jungen Teilnehmenden an einer möglichen Zukunft bei der Polizei. Viele äußerten den Wunsch, sich später einmal beruflich in diesem Bereich engagieren zu wollen. Diese positive Resonanz zeigt, dass die Polizei als Arbeitgeber bei jungen Menschen hoch angesehen ist und sie dazu inspiriert, einen Beitrag zur Sicherheit unserer Gesellschaft zu leisten. Die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim bedankt sich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement an diesem erfolgreichen Zukunftstag.

