POL-EL: Bad Bentheim - drei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sögel (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 6. und dem 26. März wurde in der Straße Am Hasenfeld in Sögel ein Kupfer-Fallrohr eines Ferienhauses abmontiert und entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

