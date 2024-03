Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 13:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen abgestellten BMW. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933 - 924570 zu melden.

