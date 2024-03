POL-EL: Vrees - Lenkrad und Radio gestohlen

Spelle (ots) - Am Montag gegen 19.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter versuche durch ein Fenster in ein Wohnhaus an der Straße Schierring in Spelle einzubrechen. Dabei wurden sie vermutlich durch die Anwohner gestört und flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr