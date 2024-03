POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch

Papenburg (ots) - In der Nacht zu Montag haben bislang unbekannte Täter versucht gegen 3.26 Uhr in ein Wohnhaus am Lüdeweg in Papenburg einzubrechen. Der Versuch misslang. Durch Beschädigungen an zwei Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zuvor sind bislang unbekannte Täter gegen 3 Uhr in ein Wohnhaus in derselben Straße eingebrochen und haben eine Geldbörse gestohlen. Ob die beiden Taten im ...

