POL-EL: Haselünne - Kabel gestohlen

Haselünne (ots)

In der Nacht zu Montag, zwischen 0 und 7.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Straße Am Gleis in Haselünne. Sie brachen dort mehrere Trafohäuser auf und entwendeten etwa 250 Meter Kupferkabel und Kupferplatten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

