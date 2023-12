Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Hyundai mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.40 Uhr, kam es in der Markringstraße in Schüttorf zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde durch bislang Unbekannte ein lila farbiger Hyundai i10 mit Farbe beschmiert. Hinweise werden bei der Polizei in Bad Bentheim (Tel.: 05922/77660-0) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell