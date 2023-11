Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Haselünne (ots)

Zwischen dem 21. Oktober 25. Oktober verschaffte sich die unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Partyraum samt Geräteschuppen in der Straße Am Sandpool. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet. Im Nachgang wird ein Hinweis auf eine fünfköpfige Personengruppe mitgeteilt, die sich am 22. Oktober, gegen 22:00 Uhr, in der Nähe aufgehalten habe. Es soll sich dabei um zwei weibliche und drei männliche Personen gehandelt haben, welche sehr laut gewesen seien und Bierflaschen in der Hand gehabt haben. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell