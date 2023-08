POL-EL: Emsbüren - Zeugen gesucht

Haren (ots) - In der Nacht zu Freitag zwischen 21 und 5 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Kassenhäuschen eines Freizeitparks an der Straße Schlossallee in Haren einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Häuschen. Zudem sind in der selben Nacht unbekannte Täter in einen Verkaufsraum an der Straße Dankern eingebrochen. Ob sie Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der ...

