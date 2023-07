POL-EL: Haselünne - Eigentümer/in gesucht

Haren (ots) - Am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 17:20 Uhr ist es auf einem Parkplatz an der Lange Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beschädigt wurde dabei ein Audi A4 in grau. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

