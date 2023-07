POL-EL: Haren - Audi beschädigt

Surwold (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 19 und 9.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter an der Alte Schulstraße in Surwold auf dem dortigen Schützenplatz in einen Schießbudenanhänger ein. Sie entwenden vier Schießbudengewehre. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

