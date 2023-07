POL-EL: Sögel - Schwerer Verkehrsunfall auf L53

Emsbüren (ots) - Am 10. Juli kam es gegen 18.15 Uhr in der Straße Am Grünen Revier in Emsbüren zu einem Vorfall, zudem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 45-Jähriger war auf seinem Fahrrad in Richtung Emsbüren unterwegs. Dabei wurde er von einem grüne Unimog überholt. Aufgrund des vermutlich zu geringen Abstandes zum Radfahrer wurde eine am Fahrrad angebrachte Fahne durch das Fahrzeug abgerissen. Der Radfahrer blieb unverletzt. Der Fahrer des Unimog setzte seine Fahrt ...

