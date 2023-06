Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

In Uelsen entwendeten am 3. Juni Unbekannte die Ventildeckel von zwei an der Bushaltestelle am Kreisverkehr an der Itterbecker Straße/Am Iland abgestellten Fahrrädern, sodass die Luft aus den Reifen entweichen konnte. Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der 05942 922150 zu melden.

