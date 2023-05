Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 59-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lingen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18.30 Uhr an der Straße am Birkenhain in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 59-Jährige schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr den Radweg von Lingen kommend in Fahrtrichtung Gauerbach. Als sie die Straße "Am Birkenhain" querte, wurde sie von einer 19-jährigen Pkw-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Jägerplatz unterwegs war, vermutlich wegen des Starkregens übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.

