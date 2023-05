POL-EL: Dörpen - drei Motorradfahrer bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Lingen (ots) - Gestern gegen 11.31 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus, welches in der Straße Am Falkenhorst stand, in Brand. Die Nachbarschaft wurde auf das Feuer aufmerksam und konnte dieses mit einem Gartenschlauch schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer vermutlich an der angrenzenden Hecke. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: ...

