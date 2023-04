Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ringe (ots)

Am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, kam es in Ringe/Neugnadenfeld in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Höhe des dort befindlichen Restaurants zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, am Straßenrand geparkten, schwarzen Audi A4 und verursachte Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Zeugen des Unfalls sowie auch der Verursacher werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Emlichheim, 05943/92000, in Verbindung zu setzten.

