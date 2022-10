POL-EL: Wachendorf - 107 km/h bei erlaubten 50

Schüttorf (ots) - Am Freitag entdeckte ein Zeuge gegen Mittag bei Erdarbeiten an der Emslandstraße in Schüttorf eine Panzermine. Der Sprengkörper aus dem 2. Weltkrieg wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst am Fundort klassifiziert und folglich gesprengt. Hierzu wurde ein Sicherheitsradius von 300 Metern um den Sprengort festgelegt. Dafür wurde die im Evakuierungsbereich verlaufende A 31 für die Zeit der ...

